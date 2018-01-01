الاستخبارات الإيرانية: اعتقال عدد من "مثيري الشغب" لتخريبهم الأموال العامة

أعلنت الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني، اعتقال عدد ممن وصفتهم بـ"مثيري الشغب"، ووجهت لهم اتهامات بتخريب الأموال العامة وتحريض الناس على التخريب.

© AP Photo/ Uncredited التلفزيون الإيراني: ارتفاع قتلى التظاهرات في إيران إلى 12 أشخاص

طهران- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن الاستخبارات إنه "تم التعرف على عدد من مثيري الشغب، واعتقال عدد منهم".

وأضاف البيان أن "المعتقلين قاموا بتخريب الأموال العامة، وحرضوا الناس على ذلك"، ولم يشر البيان إلى عدد من تم اعتقالهم أو أماكن الاعتقال.

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 12، في حين اعتقل المئات.