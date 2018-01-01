الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني كان يحاول تنفيذ عملية طعن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا كان يحاول تنفيذ عملية طعن، باتجاه قوة عسكرية جنوب الضفة الغربية.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN بالفيديو...لحظة طعن رجل الأمن الإسرائيلي بالقدس الغربية

رام الله — سبوتنيك . وقال أدرعي في بيان اليوم الاثنين "إحباط محاولة ارتكاب اعتداء طعن باتجاه قوة عسكرية في مفرق بيتعينون حيث ركض مخرب مسلحا بسكينين باتجاه القوة".

وأضاف أدرعي "تم تحييده دون إطلاق نار، ولم تقع إصابات".

وتزايدت حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ما أسفر عن اندلاع مواجهات في الضفة والقدس وغزة، نتج عنها مقتل عشرات الفلسطينيين واعتقال المئات وإصابة الآلاف.