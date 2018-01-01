نتنياهو: سيكون الإيرانيون والإسرائيليين أفضل أصدقاء مرة أخرى

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA الأمن الإسرائيلي يحذر سياسييه من أن الإيرانيين قد يوقفون احتجاجاتهم لهذه الأسباب

القدس — سبوتنيك . وقال نتنياهو في كلمة مسجلة، اليوم الاثنين "سمعت اليوم أن الرئيس الإيراني روحاني يدعي بأن إسرائيل تقف وراء الاحتجاجات في إيران، هذا ليس عاريا عن الصحة فحسب، بل مثيرا للضحك"، متابعا "أنا لن أهين الشعب الإيراني، فالإيرانيون شجعان يتدفقون إلى الشوارع، إنهم يريدون الحرية، والعدالة، والحريات الأساسية التي حرموا منها على مدار عقود".

وأضاف نتنياهو "النظام الإيراني الوحشي يضيع عشرات المليارات من الدولارات من أجل زرع الكراهية، وكان يمكن استخدام تلك الأموال من أجل إقامة المدارس والمستشفيات"، مستكملا "لا عجب أن الأمهات والآباء الإيرانيون يتظاهرون في الشوارع، النظام مرعوب منهم من مواطنيه؛ لهذا السبب يعتقل النظام الطلاب الجامعيين، ويحظر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأكد نتنياهو "هذا الرعب لن ينتصر، لأن الشعب الإيراني ذكي، ورفيع الثقافة، ويجازف اليوم بكل شيء من أجل الحرية".

وأعرب نتنياهو عن أسفه لعدم صدور أي تصريحات من الاتحاد الأوروبي إزاء الاحتجاجات في إيران، قائلاً: "للأسف، حكومات أوروبية كثيرة تنظر بصمت لتعرض الشباب الإيرانيون للضرب المبرح في الشوارع، هذا مرفوض، وأنا لا أنوي أن أظل صامتا".

وأضاف نتنياهو

"هذا النظام يحاول يائسا أن يزرع الكراهية فيما بيننا، ولكنه لن ينجح في ذلك، عندما سيسقط هذا النظام أخيرا، وهو سيسقط يوما ما، سيكون الإيرانيون والإسرائيليين أفضل أصدقاء مرة أخرى، أتمنى للشعب الإيراني أن ينجح في سعيه النبيل إلى نيل الحرية".

وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة وغلاء الأسعار، ومطالبة بإصلاحات اقتصادية، لليوم الخامس على التوالي، بينما قتل 4 إيرانيين في التظاهرات.

ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها ممتلكات عامة من بينها بنوك.

وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع ذكرى إخماد تظاهرات وقعت في 2009، احتجاجا على فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، حيث شكك المتظاهرون في نزاهة تلك الانتخابات.