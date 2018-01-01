استثمارات الصين في السكك الحديدية تتجاوز 800 مليار يوان في 2017

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن بيانات من شركة السكك الحديد الصينية أن إجمالي حجم استثمارات البلاد في السكك الحديدية بلغ 801 مليار يوان (123 مليار دولار) في عام 2017. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

© AP Photo/ David Tulis الصين تفتتح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية (فيديو+صور)

وقالت شينخوا اليوم الاثنين إن الصين أضافت ثلاثة آلاف و38 كيلومترا من السكك الحديدية الجديدة خلال عام 2017.

الدولار يعادل 6.5063 يوان صيني. وفي سياق متصل بالسكك الحديدية الصينية، قبل حوالي 5 أشهر، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن البلاد تعتزم زيادة سرعة قطارات الطلقة فائقة السرعة لما يصل إلى 350 كيلومترا في الساعة وذلك بعد ست سنوات من حادث مروع للسكك الحديدية دفع السلطات إلى إبطاء سرعة القطارات.

وقطارات شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين مصممة للسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، لكن بكين أمرت بإبطاء سرعتها إلى ما يتراوح بين 250 و300 كيلومتر في الساعة عام 2011 بعد مقتل أكثر من 30 شخصا في حادث قطار بإقليم تشجيانغ في شرق البلاد.