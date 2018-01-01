استثمارات الصين في السكك الحديدية تتجاوز 800 مليار يوان في 2017

الدولار يعادل 6.5063 يوان صيني. وفي سياق متصل بالسكك الحديدية الصينية، قبل حوالي 5 أشهر، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن البلاد تعتزم زيادة سرعة قطارات الطلقة فائقة السرعة لما يصل إلى 350 كيلومترا في الساعة وذلك بعد ست سنوات من حادث مروع للسكك الحديدية دفع السلطات إلى إبطاء سرعة القطارات.
وقطارات شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين مصممة للسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، لكن بكين أمرت بإبطاء سرعتها إلى ما يتراوح بين 250 و300 كيلومتر في الساعة عام 2011 بعد مقتل أكثر من 30 شخصا في حادث قطار بإقليم تشجيانغ في شرق البلاد.
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