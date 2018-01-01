باكستان ترد على هجوم دونالد ترامب

ردت باكستان على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، صباح أول أيام العام الجديد، الإثنين الأول من يناير/كانون الثاني، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تمنحها سوى الانفعال وعدم الثقة.

وقالت وزارة الدفاع الباكستانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إن باكستان باعتبارها حليفة لمكافحة الارهاب، منحت الحرية للولايات المتحدة، وذلك في صورة اتصالات برية وجوية، وقواعد عسكرية، وتعاون الدولي، الأمر الذي أدى إلى تدمير تنظيم "القاعدة" خلال الـ 16 عاما الماضية، ولكنها لم تعطنا شيئا في المقابل، سوى الانفعال وعدم الثقة".

وتابعت: "إن الولايات المتحدة تتغاضى عن ملاذات آمنة عبر الحدود، للإرهابيين الذين يقتلون الباكستانيين".

Pak as anti-terror ally has given free to US: land & air communication, military bases & intel cooperation that decimated Al-Qaeda over last 16yrs, but they have given us nothing but invective & mistrust. They overlook cross-border safe havens of terrorists who murder Pakistanis. — Pak Minister Defence (@PakMnstrDefence) January 1, 2018

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وكان دونالد ترامب انتقد باكستان، في تغريدته الأولى للعام الجديد 2018، قائلا إن قادتها أعطوا الولايات المتحدة "لا شيء سوى الأكاذيب والخداع".

© Sputnik. Irina Kalashnikova ترامب: باكستان توفر ملاذات آمنة للإرهابيين

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب تفكر في حجب 225 مليون دولار كمساعدات لباكستان، حول تعاملها مع الإرهاب.

وفي شهر أغسطس/آب، كشف ترامب عن استراتيجية أمريكية جديدة للحرب في أفغانستان، تهدف الى هزيمة حركة "طالبان" الأفغانية، وشبكة "حقاني"، وهي جماعة تابعة لها تعمل في باكستان.

وأشار ترامب إلى أن باكستان "تعطي ملاذا آمنا لعملاء الفوضى والعنف والإرهاب". كما تعهد بأن تكون إدارته أكثر صرامة في البلاد.