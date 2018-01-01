واشنطن تكشف حقيقة إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت، اليوم الإثنين 1 يناير/ كانون الثاني، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس إلى إسرائيل ومصر قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه قد تم تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة في الـ 14 من يناير الجاري، بسبب تعارض في الجداول الزمنية.
كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، قائمة الشخصيات البارزة الأجنبية التي من المتوقع أن تزور إسرائيل في يناير الجاري، ولم تتضمن القائمة اسم نائب الرئيس الأمريكي.
يذكر أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيزور إسرائيل وبعض دول المنطقة في أواخر شهر يناير الحالي.
As we've said, @VP Pence is traveling to Israel & Egypt later this month. Reports otherwise are wrong. There's a false story circulating of a delay. It's not true. Follow @VPPressSec for correct updates.— Jarrod Agen (@VPComDir) January 1, 2018
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