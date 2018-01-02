نصيحة من وزير الخارجية البريطاني لإيران

نصح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إيران، أمس الإثنين، إلى الدخول في حوار جاد بشأن القضايا التي أثارها المحتجون.

وقال جونسون، إن هذه القضايا "مشروعة ومهمة".

© AFP 2017/ Atta Kenare الجيش الإيراني يتوعد الدول الداعمة لـ"مثيري الشغب"

وتأتي نصيحة وزير الخارجية البريطاني لإيران على خلفية استمرار أسوأ موجة من الاضطرابات تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ نحو 10 سنوات.

كما دعا جونسون إلى احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بعد استمرار احتجاجات الشوارع لليوم الخامس وتردد أنباء عن مقتل 13 شخصا.

وكتب جونسون على صفحته في "فيسبوك"، تراقب المملكة المتحدة الأحداث في إيران عن كثب. نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حوار جاد بشأن القضايا المشروعة والمهمة التي يطرحها المحتجون ونحن نتطلع إلى أن تسمح السلطات الإيرانية بهذا.

وأضاف، أنه ينبغي، بصفة خاصة ونحن ندخل الذكرى السنوية الـ 70 للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، أن يكون الناس قادرين على التمتع بحرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القانون.

وتابع جونسون، نأسف للخسائر في الأرواح التي حدثت في الاحتجاجات في إيران، ونناشد جميع المعنيين الامتناع عن العنف والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.