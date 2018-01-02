الخارجية الصينية تعلن استعدادها لبناء تعاون استراتيجي مع روسيا في 2018

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي فى برقية تهنئة أرسلها إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف بمناسبة حلول العام الجديد، عن استعداد بكين لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو على الساحة الدولية.

© Sputnik. Sergey Subbotin السفير الروسي: روسيا قد تصبح من أكبر شركاء الصين التجاريين

وذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية : "في عام 2018، الصين على استعداد، للتعاون مع روسيا، في تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدين، لتعميق التعاون الاستراتيجي على الساحة الدولية".

وفي تشرين الأول / أكتوبر، قال نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين أن حجم التجارة بين روسيا والصين خلال ثمانية أشهر الاخيرة من عام 2017 نما بمقدار الثلث وتجاوز 54 مليار دولار.