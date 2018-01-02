عشرون قتيلا سقطوا في احتجاجات إيران نصفهم تقريبا من أصفهان

أعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أن عشرين قتيلا سقطوا في المظاهرات التي تشهدها إيران منذ ستة أيام ، معظمهم في محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران ، مشيرا إلى أن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها في معظم أرجاء البلاد.

وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد قتلى الاضطرابات الأخيرة في عدد من المدن الإيرانية تجاوز العشرين، نصفهم تقريبا في أصفهان وقد جرح عدد من رجال الأمن أيضا".

وأضاف المصدر أن "القوى الأمنية تحاول ضبط الشغب، الذي يثيره بعض المتظاهرين وتحاول جاهدة حماية المرافق العامة والممتلكات الشخصية".

وشدد المصدر على أن "الهدوء يعم البلاد تقريبا لكن هناك بعض المناطق ما زالت تشهد بعض التجاوزات ".