سيناتور روسي يعلق على تصريح رئيس وزراء بولندا بشأن اللاجئين

وكتب بوشكوف في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "رئيس الوزراء البولندي: بولندا لن تقبل باللاجئين القادمين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، لأنها تستقبل العديد من الأوكرانيين. أتعبنا "نجاح" الرئيس بوروشينكو.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018
وكان رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيتسكي قد صرح قبل عدة أيام بأن بلاده مصممة على إزالة التوترات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي من خلال مواصلة دعم المساعي الأوروبية الأطلسية لأوكرانيا و قبول المهاجرين الأوكرانيين على أراضيها.
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