سيناتور روسي يعلق على تصريح رئيس وزراء بولندا بشأن اللاجئين

علق رئيس لجنة السياسات الإعلامية بمجلس الاتحاد السيناتور اليكسي بوشكوف على بيان رئيس وزراء بولندا بأن بلاده لن تقبل اللاجئين القادمين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط بسبب تدفق المهاجرين من أوكرانيا.

وكتب بوشكوف في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "رئيس الوزراء البولندي: بولندا لن تقبل باللاجئين القادمين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، لأنها تستقبل العديد من الأوكرانيين. أتعبنا "نجاح" الرئيس بوروشينكو.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

​وكان رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيتسكي قد صرح قبل عدة أيام بأن بلاده مصممة على إزالة التوترات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي من خلال مواصلة دعم المساعي الأوروبية الأطلسية لأوكرانيا و قبول المهاجرين الأوكرانيين على أراضيها.