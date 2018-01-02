بكين تؤكد التزامها بالعقوبات الدولية على كوريا الشمالية في 2018

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء إن بكين ستستمر في تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية تماشيا مع القوانين الصينية. حسبما أفادت وكالة رويترز.

© REUTERS/ KCNA الصين تعارض فرض عقوبات أمريكية جديدة على كوريا الشمالية

وأضافت الوزارة في تصريح أرسلته بالفاكس لرويترز أن العقوبات الأخيرة تحد من صادرات البلاد النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية بحيث لا تتجاوز 500 ألف برميل سنويا بداية من الأول من يناير كانون الثاني عام 2018.

وتوضح بيانات الجمارك الصينية أن الصين لم تصدر أي منتجات نفطية لكوريا الشمالية في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يزيد على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة العام الماضي في محاولة للحد من الشحنات البترولية لبيونغ يانغ.