خامنئي يتهم أعداء إيران بإثارة الاضطرابات بالمال والسلاح والاستخبارات

اتهم المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، أعداء بلاده بتحريك الاضطرابات، التي اندلعت خلال الأيام الماضية.

وقال آية الله على خامنئي "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، بما فيها الأموال والأسلحة والسياسة والأجهزة الاستخباراتية لخلق الأزمات للجمهورية الإسلامية".

وأوضح المرشد الأعلى، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، أنه سيلقي خطابا للأمة حول الأحداث الأخيرة "عندما يحين الوقت".

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 20، في حين اعتقل المئات.