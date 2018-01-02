بريطانيا تدعو إيران لإجراء حوار هادف بشأن أسباب الاحتجاجات

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الأول، إيران إلى إجراء نقاش هادف لخصوص الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA اعتقال 450 شخصا خلال 3 أيام في العاصمة الإيرانية طهران

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن بلاده تدعو إيران إلى إجراء مناقشات هادفة حول القضايا التي أثارها المتظاهرون خلال الأيام الماضية.

وأوضح المتحدث، في بيان نقلته "رويترز"، "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك نقاش هادف حول القضايا المشروعة والهامة التي يثيرها المتظاهرون، وإننا نتطلع أن تسمح السلطات الإيرانية بذلك".

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 20، في حين اعتقل المئات.

واتهم المرشد الأعلى الإيراني، آية الله على خامنئي، أعداء بلاده بإثارة الاضطرابات، قائلا "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، بما فيها الأموال والأسلحة والسياسة والأجهزة الاستخباراتية لخلق الأزمات للجمهورية الإسلامية".