بريطانيا تدعو إيران لإجراء حوار هادف بشأن أسباب الاحتجاجات

وأوضح المتحدث، في بيان نقلته "رويترز"، "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك نقاش هادف حول القضايا المشروعة والهامة التي يثيرها المتظاهرون، وإننا نتطلع أن تسمح السلطات الإيرانية بذلك".
وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 20، في حين اعتقل المئات.
واتهم المرشد الأعلى الإيراني، آية الله على خامنئي، أعداء بلاده بإثارة الاضطرابات، قائلا "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، بما فيها الأموال والأسلحة والسياسة والأجهزة الاستخباراتية لخلق الأزمات للجمهورية الإسلامية".
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