كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قد تطلب معاملتها كقوة نووية إذا جرت المحادثات بين الكوريتين

أثار رئيس وزراء كوريا الجنوبية إمكانية أن تطالب كوريا الشمالية بأن يتم التعامل معها بأسلوب "مُغاير" في حال جرت مباحثات بين الكوريتين.

وقال لي ناك يون، رئيس مجلس الوزراء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن مؤشرات إجراء حوار كوري-كوري لأول مرة منذ وقت طويل بدأت تلوح في الأفق، حسب يونهاب.

وأضاف أن بيونغ يانغ قد تطلب معاملتها بما يعكس وضعها كقوة نووية.

وأتت هذه الخطوة في سياق تعقيب لي على الدعوة التي توجه بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حول ضرورة فتح الحوار بين الكوريتين في أقرب فرصة ممكنة.

وتوقع لي أنه في حال أضحى الحوار واقعا ملموسا فإنه سيكون "شاقا".

داعيا إلى ضرورة أن تلجأ سيول إلى الإلهام والحكمة والشجاعة للاستفادة من هذه الفرصة.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أجرت ست تجارب نووية حتى الآن، وادعت عقب آخر هذه التجارب انضمامها إلى نادي الدول النووية، حسب يونهاب.

وكان الزعيم الشمالي دعا في خطابه للعام الجديد إلى ضرورة إجراء حوار بين الكوريتين للتنسيق حول مشاركة بلاده في بطولة بيونغ تشانغ الشتوية بكوريا الجنوبية العام المقبل.

ومن جهتها، اقترحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إجراء مباحثات بمستوى رفيع بين الكوريتين الأسبوع المقبل، حسب يونهاب.