إيران...اعتقال 20 قياديا مرتبطين بدول أجنبية كانوا مسؤولين عن تحريك التظاهرات

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني، عن اعتقال 20 قياديا مرتبطين بدول أجنبية، كانوا مسؤولين عن تحريك التظاهرات الأخيرة.

© AFP 2017/ KHAMENEI.IR خامنئي يتهم أعداء إيران بإثارة الاضطرابات بالمال والسلاح والاستخبارات

طهران — سبوتنيك . قال النائب العام في مدينة كرج الواقعة غرب العاصمة الإيرانية طهران، في تصريحات نقلته وكالة "إسنا" الإيرانية، تم اعتقال 20 قياديا، ووجهت له اتهامات بأنهم على صلة بدول أجنبية، وكانوا مسؤولين عن تحريك المظاهرات في المدينة.

وتابع النائب العام رضا شاكرمي "لن أفصح عن عددهم حاليا وهؤلاء الأشخاص كانوا المسؤولين عن تحريك الأوضاع وتحريك مثيري الشغب في مدينة كرج".

ومضى بقوله "العشرون الذين تم اعتقالهم مرتبطين بدول أجنبية".