إيران: ترامب يجب أن يركز على الجوعى في بلاده

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه أن يركز على الجوعى في بلاده بدلا من التدخل الشؤون الداخلية للدول.

© AP Photo/ Uncredited إيران...اعتقال 20 قياديا مرتبطين بدول أجنبية كانوا مسؤولين عن تحريك التظاهرات

وأضاف قاسمي أن "الشعب الإيراني لا يأبه للادعاءات الانتهازية التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون وشخص الرئيس الأمريكي، ودعمهم لبعض التجمعات التي اقيمت مؤخرا".

وتأتي تصريحات قاسمي ردا على ما قاله الرئيس الأمريكي اليوم من أن "الشعب الإيراني لا يملك إلا القليل من الطعام، ويواجه تضخم كبير، ولا يحصل على حقوقه الإنسانية".

وأدان قاسمي تصريحات ترامب، ووصفها بأنها "تافهة والتي لا قيمة لها وتفتقد للمصداقية"، مضيفا "الشعب الإيراني العظيم يتابع عن كثب بالتأكيد مشاركة ترامب الفعالة في انتهاك حقوق شعوب فلسطين واليمن والبحرين، ويتذكر القيود المفروضة والأعمال العدائية الحاقدة التي يمارسها الرئيس الامريكي ضده".

وتابع "دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتضمن مبادئ ديمقراطية لتوفير الحماية القانونية للمطالب المدنية للشعب، ومن الممكن تماما متابعة هذه المطالب في إطار القانون".

وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 20، في حين اعتقل المئات.

واتهم المرشد الأعلى الإيراني، آية الله على خامنئي، أعداء بلاده بإثارة الاضطرابات، قائلا "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، بما فيها الأموال والأسلحة والسياسة والأجهزة الاستخباراتية لخلق الأزمات للجمهورية الإسلامية".