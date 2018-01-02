ترامب: العقوبات ووسائل الضغط الأخرى بدأت تؤثر على رجل الصواريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، إن العقوبات ووسائل الضغط الأخرى بدأت تؤثر على كوريا الشمالية.

وأوضح ترامب، على "تويتر"، "أن العقوبات ووسائل الضغط الأخرى بدأت تؤثر بشكل كبير على كوريا الشمالية".

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not — we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

​وأضاف "الجنود يهربون بشكل خطير إلى كوريا الجنوبية، رجل الصواريخ يريد الآن التحدث إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى، ولعل هذا هو الخبر السار. وربما لا، سوف نرى!".