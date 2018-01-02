مصرية تحل مكان مذيع "التحرش" في شبكة أمريكية كبرى

وستحل قطب مكان لاور في تقديم برنامج "توداي" الشهير، إلى جانب سافان جوثري، لتصبحا أول امرأتين تقدمان البرنامج مها.
وستواصل كذلك قطب تقديم فقرة الساعة العاشرة صباحا من برنامج "توداي" مع كاثي لي جيفورد.
JUST IN: Hoda Kotb named permanent co-host of NBC's 'Today' https://t.co/JgsG5XHJ5O pic.twitter.com/2o6SMF4QaB— CNN (@CNN) January 2, 2018
وقالت "إن بي سي" إن قطب، 53 عاما، حلت سريعا محل لاور الذي فصل يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن شكت إحدى زميلاته لمسؤولين في "إن.بي.سي" من نمط من السلوك الجنسي غير الملائم بدأ بينما كانا في مهمة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع سوتشي الروسي عام 2014.
وقدمت امرأتان أخريان على الأقل شكاوى مشابهة للشبكة ضد لاور بعد المزاعم الأولى. ولم تكشف هويات أي من النساء.
(Hoda Kotb Named ’Today’ Coanchor: Cohosts React)https://t.co/PfM51o030y pic.twitter.com/00mtDpJ8Mw— iNewHub (@iNewHub) January 2, 2018
وقال لاور بعد أن فصل من عمله "إصلاح الضرر سيستغرق وقتا طويلا ووقفة طويلة مع النفس وأنا ملتزم ببدء هذا المجهود".
وبالنظر إلى السيرة الذاتية لقطب، تكتشف أنها من أصول مصرية، رغم أنها ولدت في أوكلاهوما، إلا أن والديها عاشا من مصر، ووالدتها تدعى، سميحة، وأشقائها، هالة وعادل.
وسبق وفازت قطب بإحدى جوائز "إيمي" لفئة "البرامج النهارية" عام 2010، كعضو في فريق عمل برنامج "توداي".
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