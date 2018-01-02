مصرية تحل مكان مذيع "التحرش" في شبكة أمريكية كبرى

أعلنت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن أن المذيعة ذات الأصول المصرية هدى قطب، ستحل محل المذيع الشهير، مات لاور.

© REUTERS/ Eric Gaillard شبكة أمريكية تحذر دولة عربية من كوارث بسبب تغير المناخ

وكانت الشبكة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن فصل لاور، بسبب اتهامه بالتورط في سلوك جنسي غير ملائم.

وستحل قطب مكان لاور في تقديم برنامج "توداي" الشهير، إلى جانب سافان جوثري، لتصبحا أول امرأتين تقدمان البرنامج مها.

وستواصل كذلك قطب تقديم فقرة الساعة العاشرة صباحا من برنامج "توداي" مع كاثي لي جيفورد.

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وقالت "إن بي سي" إن قطب، 53 عاما، حلت سريعا محل لاور الذي فصل يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن شكت إحدى زميلاته لمسؤولين في "إن.بي.سي" من نمط من السلوك الجنسي غير الملائم بدأ بينما كانا في مهمة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع سوتشي الروسي عام 2014.

وقدمت امرأتان أخريان على الأقل شكاوى مشابهة للشبكة ضد لاور بعد المزاعم الأولى. ولم تكشف هويات أي من النساء.

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وقال لاور بعد أن فصل من عمله "إصلاح الضرر سيستغرق وقتا طويلا ووقفة طويلة مع النفس وأنا ملتزم ببدء هذا المجهود".

وبالنظر إلى السيرة الذاتية لقطب، تكتشف أنها من أصول مصرية، رغم أنها ولدت في أوكلاهوما، إلا أن والديها عاشا من مصر، ووالدتها تدعى، سميحة، وأشقائها، هالة وعادل.

وسبق وفازت قطب بإحدى جوائز "إيمي" لفئة "البرامج النهارية" عام 2010، كعضو في فريق عمل برنامج "توداي".