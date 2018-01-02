اعتقال 132 شخصا في مدينة مشهد الإيرانية

أعلن رئيس محكمة الثورة في مدينة مشهد الإيرانية، حسن حيدري دقايقي، اعتقال 132 شخصا.

© AP Photo/ Uncredited إيران...اعتقال 20 قياديا مرتبطين بدول أجنبية كانوا مسؤولين عن تحريك التظاهرات

وأشار حيدري دقايقي، في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن عمليات الاعتقال جاءت خلال أعمال شغب وتجمعات غير قانونية شهدتها المدينة الواقعة شمال شرق إيران.

وأكد دقايقي أن الأمن والاستقرار عاد للمدينة منذ الليلة الماضية، بعد انكشاف أغراض مثيري الشغب أمام المواطنين.

وتابع قائلا "خلال التجمع الأول الذي كان دافعه الاحتجاج على الغلاء والتضخم، ركب مثيرو الشغب الموجة واستغلوا الأجواء وأخلوا بالأمن في المدينة حيث تم اعتقال 52 منهم في الليلة الأولى".

واستطرد قائلا "في الليلة الثانية تم اعتقال 74 شخصا، و6 أفراد في الليلة الثالثة".

وأضاف حيدري دقايقي أن

"الاحتجاج انحسر شيئا فشيئا بعد أن انكشفت أغراض ونوايا مثيري الشغب، فابتعد المواطنون عنهم في ضوء أعمالهم الفوضوية وإلحاقهم الأضرار بالممتلكات العامة والمواطنين".