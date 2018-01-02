الناتو: مقتل جندي أمريكي وإصابة 4 آخرين في أفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من القوات الأمريكية في أفغانستان.

© Sputnik. Valeriy Melnikov مقتل 15 شخصا في انفجار استهدف صلاة جنازة شرقي أفغانستان

قال الجيش الأمريكي في بيان، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الثاني، إن جنديا أمريكيا قتل وأصيب أربعة آخرون خلال "اشتباك قتالي" في إقليم ننكرهار شرقي البلاد، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكر البيان أن الحادث وقع، أمس الاثنين، في أتشين.

وأضاف أن جنديان من المصابين يتلقون العلاج في منشأة طبية وأن حالتهما مستقرة.



