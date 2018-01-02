الهند تعتزم شراء صواريخ أرض جو من إسرائيل بقيمة 70 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبتاع 131 صاروخ "ارض- جو" من اسرائيل في صفقة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي.

القدس- سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلي، عبر موقعها "مكان"، إن هذه الصواريخ من نوع (براك) من صنع شركة ريفائيل ستنصب على أول حاملة طائرات هندية يجري بناؤها حاليا".

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وأشارت الهيئة إلى أنه قد تم إبرام الصفقة قبيل زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للهند منتصف الشهر الحالي والتي ستستمر لأربعة أيام بحيث سيترأس وفدا من رجال الأعمال.

كانت الدولتان قد وقعتا في نيسان/ابريل الماضي اتفاقية عسكرية تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار أمريكي، تتضمن تزويد الهند على مدى عدة سنوات، بصواريخ متوسطة المدى أرض — جو ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات من إنتاج إسرائيلي.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلي أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصفقة المعلنة اليوم جزءا من تلك الاتفاقية أم لا.