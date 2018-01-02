باكستان تستدعي السفير الأمريكي لديها احتجاجا على تصريحات ترامب

© Sputnik. Irina Kalashnikova ترامب: باكستان توفر ملاذات آمنة للإرهابيين

وقال ترامب، في تدوينة على "تويتر"، أمس الاثنين 1 يناير / كانون الثاني: "أمريكا منحت باكستان أكثر من 33 مليار دولار في شكل مساعدات على مدى 15 عاما لكنها لم تقدم إلا القليل في مكافحة الإرهاب"، وفقا لوكالة "رويترز".

ورفض وزير خارجية باكستان خواجة آصف، اتهامات ترامب، معتبرا أنها حركة سياسية للاستهلاك المحلي، وفقا لوكالة "رويترز" التي ذكرت أن الخارجية الباكستانية استدعت السفير ديفيد هيل لتفسير تصريحات ترامب، مشيرة إلى أن متحدثا باسم سفارة الولايات المتحدة في إسلام اباد أكد عقد الاجتماع.

وبينما دافعت الصين عن جهود باكستان في مكافحة الإرهاب، أشادت الهند بتغريدة ترامب التي هاجم فيها إسلام أباد واتهمها بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين.

وناقش رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان تصريحات ترامب، خلال ترأسه اجتماع لجنة الأمن القومي التي تضم زعماء مدنيين وقادة عسكريين، وذلك عقب اجتماع سابق لجنرالات الجيش، وفقا لـ"رويترز" التي أشارت إلى أن القيادة المدنية والعسكرية ستجتمع، غدا الأربعاء، لبحث العلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان منذ سنوات بسبب اتهام واشنطن إسلام اباد بدعم شبكة حقاني المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية.