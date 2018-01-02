3 دول تحذر من انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب السودان

حذرت أمريكا وبريطانيا والنرويج من انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب السودان، ودعت الدول الثلاث إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي وقعه الجانبان، الشهر الماضي.

© AP Photo/ Justin Lynch اشتباكات بين جيش جنوب السودان ومتمردين

ودعا رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث في جوبا، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الأول، طرفي الصراع في جنوب السودان إلى عدم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء حرب مستمرة منذ أربع سنوات بين حكومة الرئيس سلفا كير والمتمردين، وفقا لوكاة "رويترز".

وسقط عشرات الآلاف من القتلى في تلك الحرب، لكن منذ توقيع الاتفاق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقعت عدة انتهاكات أُلقي باللوم فيها على جانبي الصراع.

وهددت الدول الثلاث بفرض عقوبات فردية أو جماعية ضد من ينتهك وقف إطلاق النار، مع دعمها لاتفاق 2005، الذي قاد إلى استقلال جنوب السودان عن السودان.

وقال بيان صادر عن الدول الثلاث أن القادة الميدانيين والسياسيين يتحملون مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار وتعطيل المساعدات الإنسانية، التي يتم نقلها للمدنيين المحاصرين.

وتسعى الدول الثلاث إلى إنعاش اتفاق، الذي تم توقيعه عام 2015 وانهار عام 2016 بعد اندلاع قتال عنيف في جوبا.