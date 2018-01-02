الخارجية الأمريكية: واشنطن قد تفرض عقوبات على إيران بسبب قمع المتظاهرين

قالت هيثر نورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على إيران بسبب قمعها للمتظاهرين.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST البيت الأبيض: على إيران احترام رغبة مواطنيها في التعبير عن رأيهم

واشنطن — سبوتنيك . وأضافت، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الأول: " الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب حملتها ضد المحتجين السلميين".

وتابعت نورت، لن نمضي في فرض العقوبات، لكنها ستبقى خيارا مطروحا، مشيرة إلى أن واشنطن لديها قائمة من الخيارات في التعامل مع الوضع في إيران.

ولفتت نورت إلى أنها تراقب التقارير حول وضع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث ضد المحتجين السلميين.

وكان البيت الأبيض دعا الحكومة الإيرانية، إلى احترام حق المواطنين في التظاهر، بعدما دخلت الاحتجاجات يومها السادس على التوالي.

وتشهد إيران احتجاجات ضد الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، نتج عنها سقوط ضحايا في المواجهات بين المواطنيين وقوات مكافحة الشغب.



