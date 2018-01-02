إيران تطالب العالم بإدانة الاحتلال الأمريكي في سوريا

قال علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن وجود إيران في سوريا شرعي وجاء بناء على طلب الحكومة السورية على عكس أمريكا.

© AP Photo/ Germano Assad قذيفتان من سوريا تسقطان على الأراضي التركية

وقال شامخاني خلال لقاء مع قناة "الميادين" مساء اليوم الثلاثاء إن إيران وروسيا موجودتان في سوريا بطلب شرعي، أما الوجود الأمريكي فهي قوة احتلال وسندعم سوريا لإخراجها"، مضيفا "سنطلب من كافّة المحافل الدولية أن تُدين الاحتلال الأمريكي في سوريا".

وتابع أن إيران تتعاون مع تركيا وروسيا لـ"تشكيل جمعية وطنية سورية في سوتشي لتقرير مصير الدستور الحالي ومستقبل سوريا".

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنه من السخرية اتهامنا (إيران) بإرسال الصواريخ إلى اليمن، وتابع: "لو جرى ذلك نعلنه بكل وضوح".

ولفت شمخاني إلى أنه في الملف العراقي "من سينتخبه الشعب العراقي سيكون حليفاً لإيران".

كاشفا عن وساطة تقوم بها إيران بين "بغداد وإقليم كردستان".