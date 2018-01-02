وزير خارجية باكستان لترامب: راجع أرقامك على نفقتنا وستعلم من الكذاب

دعا وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مراجعة الأرقام التي يكتبها في تدوينتها على نفقة باكستان حتى يعرف العالم من الذي يمارس الكذب والخداع.

وأضاف، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الأول: "الرئيس الأمريكي كتب في تدوينته أن أمريكا منحت باكستان 33مليار دولار خلال 15 عاما"، مضيفا: "يمكن لترامب التعاقد مع شركة لمراجعة البيانات على نفقتنا لكشف حقيقة الأرقام التي يكتبها".

وتابع: "لندع العالم يعرف من الذي يمارس الكذب والخداع".

Pres Trump quoted figure of $33billion given to PAK over last 15yrs,he can hire a US based Audit firm on our expense to verify this figure & let the world know who is lying & deceiving.. — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) ٢ يناير، ٢٠١٨

وقال ترامب في تدوينة على "تويتر"، أمس الاثنين 1 يناير / كانون الثاني: "أمريكا منحت باكستان أكثر من 33 مليار دولار في شكل مساعدات على مدى 15 عاما لكنها لم تقدم إلا القليل في مكافحة الإرهاب".

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

وكان آصف رفض في تصريحات سابقة اتهامات ترامب، معتبرا أنها حركة سياسية للاستهلاك المحلي، وفقا لوكالة "رويترز" التي ذكرت أن الخارجية الباكستانية استدعت السفير ديفيد هيل لتفسير تصريحات ترامب.