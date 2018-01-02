البيت الأبيض: على إيران احترام رغبة مواطنيها في التعبير عن رأيهم

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الثاني: "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام حقوق مواطنيه في التعبير السلمي عن رأيهم"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأعلن رئيس محكمة الثورة في مدينة مشهد الإيرانية، حسن حيدري دقايقي، اعتقال 132 شخصا.
وأشار حيدري دقايقي، في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن عمليات الاعتقال جاءت خلال أعمال شغب وتجمعات غير قانونية شهدتها المدينة الواقعة شمال شرق إيران.
وأكد دقايقي أن الأمن والاستقرار عاد للمدينة منذ الليلة الماضية، بعد انكشاف أغراض مثيري الشغب أمام المواطنين.
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