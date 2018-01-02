البيت الأبيض: على إيران احترام رغبة مواطنيها في التعبير عن رأيهم

دعا البيت الأبيض الحكومة الإيرانية، إلى احترام حق المواطنين في التظاهر، بعدما دخلت الاحتجاجات يومها السادس على التوالي.

© AFP 2017/ KENA BETANCUR / AFP الولايات المتحدة تدعم شجاعة الشعب الإيراني في تظاهراته ضد الحكومة

وتشهد إيران احتجاجات ضد الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، نتج عنها سقوط ضحايا في المواجهات بين المواطنيين وقوات مكافحة الشغب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين، اليوم الثلاثاء 2 يناير / كانون الثاني: "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام إلى احترام حقوق مواطنيه في التعبير السلمي عن رأيهم"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلن رئيس محكمة الثورة في مدينة مشهد الإيرانية، حسن حيدري دقايقي، اعتقال 132 شخصا.

وأشار حيدري دقايقي، في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن عمليات الاعتقال جاءت خلال أعمال شغب وتجمعات غير قانونية شهدتها المدينة الواقعة شمال شرق إيران.

وأكد دقايقي أن الأمن والاستقرار عاد للمدينة منذ الليلة الماضية، بعد انكشاف أغراض مثيري الشغب أمام المواطنين.



