تزايد حالات الانتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي

كشف تقرير صادر عن إدارة القوى العامة التابعة للجيش الإسرائيلي، عن ارتفاع نسبة انتحار الجنود خلال عام 2017.

© REUTERS/ KCNA سر انتحار عالم نووي منشق عن حكومة كوريا الشمالية

ووفقا لما نقله موقع "ماكو" الإسرائيلي، أكد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن عدد الجنود الذين انتحروا خلال العام الماضي بلغ 16 جنديا.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هذا المعدل هو الأعلى منذُ عام 2011.

وأوضح التقرير أن النسبة الأكبر بين المنتحرين، من جنود الخدمة الإلزامية وخاصة في السنة الأولى من الخدمة، ومعظمهم ذكور.

ويسعى الجيش الإسرائيلي لمواجهة تلك الظاهرة مستعينا بعلماء النفس والأطباء النفسيون بجانب تدريب الضباط على قياس الأوضاع النفسية للجنود.

وشهد العام الماضي 55 حالة وفاة بين صفوف الجيش الإسرائيلي، بواقع 16 حالة انتحار و12 في حوادث طرق و9 في حوادث خلال التدريبات و9 نتيجة المرض و9 خلال حوادث تتعلق بالعمل.