نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل 21 يناير

نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مصدر مسؤول، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيصل إلى إسرائيل في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد تداول أنباء أمس عن تأجيل زيارته.

القدس — سبوتنيك. وقالت القناة، اليوم الثلاثاء، نقلا عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، إن "زيارة بنس ستكون في 21 يناير، وستكون ليوم واحد فقط، وسيلتقي خلالها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة يتسحاق هرتصوغ، كما سيلقي خطاباً في البرلمان الإسرائيلي الكنيست".

© REUTERS/ Jonathan Ernst واشنطن تكشف حقيقة إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط

وأكد المسؤول، أن "موعد الزيارة لم يتم البت فيه بعد بشكل نهائي، ولكنه موعد تم تقديمه من قبل مكتب نتنياهو وتم الرد عليه بشكل إيجابي من واشنطن"، مضيفاً "ما زلنا نعمل على ترتيب الزيارة، وعندما يكون هناك شيء جديد سيتم الإعلان عنه".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت يوم أمس الإثنين أنه تم تأجيل الزيارة المتوقعة لمايك بنس لأجل غير مسمى. حيث كان من المقرر أن يزور بنس إسرائيل في الـ 14 من يناير الجاري إلا أنه تم تأجيل الزيارة بسبب التصويت في مجلس الشيوخ على قانون خاص بالضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" على موقعها عن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناخشون بأن سبب التأجيل غير واضح.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للزيارة وأكدت على أنه لن يكون أي لقاء يجمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومايك بنس، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الـ 6 من ديسمبر / كانون أول بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها.

وتأتي هذه التقارير عن تأجيل زيارة بنس وسط أزمة خطيرة تمر بها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الـ 6 من ديسمبر / كانون الأول 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزمه على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس.