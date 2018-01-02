قتلى وحرائق وخسائر بالملايين..حصيلة احتفالات رأس السنة فى الصين

أعلن مكتب مكافحة الحرائق الصيني أنه تلقى 2061 بلاغا بوقوع حرائق فى الصين خلال عطلة السنة الجديدة.

YouTube بالفيديو... لحظة تفجير برج عملاق في الصين واستمرت عطلة العام الجديد 2018 ثلاثة أيام من يوم السبت.





وأشار بيان المكتب التابع لوزارة الأمن العام بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الحرائق تسببت في مقتل 15 شخصا بالإضافة إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 18.66 مليون يوان (2.87 مليون دولار أمريكى)، وأضاف أنه لم يتم الابلاغ عن وقوع حرائق ضخمة خلال العطلة.





وقال المكتب إن إدارات إطفاء الحرائق عززت عمليات التفتيش لتأمين سلامة الأماكن العامة الرئيسية بما فى ذلك الشوارع المزدحمة بالمارة وأماكن التسلية والأسواق التجارية الكبرى.





وبحسب المكتب فقد انتشر أكثر من 63800 من الإطفائيين للتعامل مع حالات الطوارئ خلال العطلة حيث قاموا بإنقاذ أو إجلاء 726 من الأشخاص المحاصرين كما أنقذوا ممتلكات تبلغ قيمتها أكثر من 44 مليون يوان.