ولايتي: الفتن لن تستمر ونفوذ إيران سيتعزز في المنطقة

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن الفتن لن تستمر ونفوذ إيران سيتعزز في المنطقة.

طهران — سبوتنيك. وقال ولايتي، في حديث له، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة "تسنيم"، "على الأعداء معرفة أن الفتن لن تستمر وأن نفوذ إيران سيتعزز في المنطقة".

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi ولايتي يكشف عن إحباط خطة أمريكية خطيرة في سوريا

وأضاف ولايتي ، أن "الأعداء قد كشفوا أوراقهم خلال الفتنة الجديدة أسرع من فتنة عام 2009".

وتابع، "إيران التي ترفع راية المقاومة من بغداد ودمشق وفلسطين ستقضي على مثيري الشغب وستجفف جذورهم".

وحول حرق العلم الإيراني خلال المظاهرات، قال ولايتي، إن "الذين قاموا بحرق العلم الإيراني خلال أحداث الشغب يمثلون الرجعيين وأعداء الشعب".

وتشهد عدة مدن إيرانية لليوم السادس على التوالي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.

ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها ممتلكات عامة من بينها بنوك.