مقتل سائح هولندي قفز من قطار ليشاهد تاج محل

لقي سائح هولندي حتفه بعد قفزه من قطار متحرك في ولاية راجستان غربي الهند.

© AFP 2017/ Sajjad Hussain وفاة 30 شخصا إثر سقوط حافلة في النهر في الهند وقالت الشرطة بحسب (شينخوا) إنه تم تحديد هوية الضحية وهو إيريك جوهانس (54 عاما) من هولندا وكان في طريقه لزيارة ضريح تاج محل في مدينة اجرا السياحية في ولاية أوتر براديش شمالي البلاد وكان معه صديق بريطاني.





وقال جيجا رام مسؤول شرطة محلي "وقع الحادث صباح اليوم فى محطة السكة الحديدية الرئيسية في منطقة ساواي مادهوبور براجستان عندما استقل جوهانس هو وصديقه قطارا متجها إلى العاصمة الهندية بدلا من اجر في الطريق المعاكس عن طريق الخطأ."





وتابع: "أدرك الإثنان خطأهما عندما بدأ القطار التحرك وقفزا منه. وسقطا على الرصيف. وتوفي جوهانس على الفور بعد إصابته بجرح خطير في الرأس ونجا صديقه بدون أن يصاب بأذى. وتم إعلان أنه فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى."





وذكر مسؤول آخر أنه تم تسجيل قضية وإبلاغ السفارة الهولندية في دلهي أيضا بشأن الوفاة. وأضاف "قمنا بإبقاء الجثمان في مشرحة محلية حتى تصل أسرته إلى البلاد."