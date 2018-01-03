بالصور... مقتل 25 شخصا على الأقل في حادث تصادم في بيرو

قالت الشرطة في بيرو، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة وسقطت من على منحدر صخري على امتداد طريق سريع شديد التعرج شمالي العاصمة ليما.

ووفقا لـ"رويترز"، وقع الحادث على طريق باناميريكانا نورث السريع قرب منطقة باسامايو.

📷 📷 Imágenes del accidente en Pasamayo. Helicópteros apoyan en las labores de rescate (Fotos: Carquin Villa Yong) https://t.co/06Zc7VtrAc pic.twitter.com/Fkg8639QiI — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 2, 2018

وقال الكولونيل دينو اسكوديرو رئيس قسم الرقابة على الطرق السريعة في ليما لإذاعة (أر.بي.بي) المحلية، "إنها منطقة منحنيات خطيرة". وأضاف أن عدد الضحايا قد يرتفع لأن الحافلة كانت تقل 40 راكبا.

وحوادث الطرق شائعة في بيرو بسبب الطرق السريعة غير الآمنة. وفتحت الشرطة تحقيقا في حادث اليوم.