الهند تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بـ 500 مليون دولار

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية نقلا عن شركة رفائيل، إن "هذه الصفقة عبارة عن صواريخ مضادة للدروع، وإلغاءها ناجم عن نزاع سياسي داخلي في الهند"، دون ذكر تفاصيل.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، يأتي إلغاء الصفقة، قبيل زيارة مقررة إلى الهند من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منتصف يناير/كانون الثاني الجاري وتستمر 4 أيام.
وستستخدم الصواريخ وهي من طراز "باراك" وتصنعها "أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة"، على أول حاملة طائرات للهند، يجري تصنيعها حاليا.
وأصبحت إسرائيل مزودا رئيسيا للهند بالسلاح خلال الآونة الأخيرة، حيث سبق أن أبرم الجانبان صفقات سلاح بملايين الدولارات، بحسب "الأناضول".
ووقعت الدولتان في نيسان/أبريل الماضي، اتفاقية عسكرية، تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار، تضمن تزويد الهند على مدى عدة سنوات، بصواريخ متوسطة المدى جو-أرض، ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)