الهند تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بـ 500 مليون دولار

أعلنت شركة رفائيل الإسرائيلية للأسلحة، الثلاثاء، بأن الحكومة الهندية، أبلغتها بشكل رسمي، إلغاء صفقة ضخمة كانت ستبرم بين الطرفين، بقيمة نصف مليار دولار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية نقلا عن شركة رفائيل، إن "هذه الصفقة عبارة عن صواريخ مضادة للدروع، وإلغاءها ناجم عن نزاع سياسي داخلي في الهند"، دون ذكر تفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الهندية، أعلنت الثلاثاء، في بيان نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية موافقة الحكومة على شراء صواريخ من شركة "رافائيل أدفانس دفينس سيستمز ليمتد" الإسرائيلية بتكلفة تصل إلى حوالي 72 مليون دولار أمريكي.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، يأتي إلغاء الصفقة، قبيل زيارة مقررة إلى الهند من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منتصف يناير/كانون الثاني الجاري وتستمر 4 أيام.

وستستخدم الصواريخ وهي من طراز "باراك" وتصنعها "أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة"، على أول حاملة طائرات للهند، يجري تصنيعها حاليا.

وأصبحت إسرائيل مزودا رئيسيا للهند بالسلاح خلال الآونة الأخيرة، حيث سبق أن أبرم الجانبان صفقات سلاح بملايين الدولارات، بحسب "الأناضول".

ووقعت الدولتان في نيسان/أبريل الماضي، اتفاقية عسكرية، تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار، تضمن تزويد الهند على مدى عدة سنوات، بصواريخ متوسطة المدى جو-أرض، ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات.