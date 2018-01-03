ترامب لزعيم كوريا الشمالية: لدي زر نووي أكبر وأقوى

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على نظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، بأنه أيضا يمتلك زر نووي ولكنه أكبر وأكثر قوة ويعمل بكفاءة.

وكتب ترامب في تغريدته، أن "كيم جونغ أون قال إن لديه "زر النووي موجود بشكل دائم على مكتبه". هل يمكن لشخص ما من نظامه، من فضلكوا، أن يبلغه بأن لدي أيضا زر نووي، لكنه أكبر بكثير وأكثر قوة ويعمل".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

​وكان زعيم كوريا الشمالية قد حذر في خطابه لشعبه، يوم الإثنين الماضي، بمناسبة العام الجديد، من أنه يمسك بزر إطلاق الصواريخ النووية وهي دائما على أهبة الاستعداد، معلناعن ثقته بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من شن حرب ضد كوريا الشمالية.

وأضاف كيم، "الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائما على مكتبي وهذا واقع وليس تهديدا".