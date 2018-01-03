دونالد ترامب سيعلن عن جوائز أسوأ شبكات إعلامية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن منحه لجوائز أكثر الشبكات الإعلامية فسادا ولا تتسم بالمصداقية، خلال عام 2017، يوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، اليوم، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني: "سأعلن عن جوائز لأكثر الشبكات الإعلامية فسادا يوم الإثنين، والتي تمنح لعدم النزاهة، والتقارير السيئة في فئات مختلفة، بدءا من الأخبار المزيفة، كونوا على الموعد!".

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

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يذكر أن دونالد ترامب، يهاجم بانتظام وسائل الإعلام الكبرى الأمريكية سواء قنوات تلفزيون أو صحف على غرار "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" منددا بما يسميه "أخبارا كاذبة".