دونالد ترامب سيعلن عن جوائز أسوأ شبكات إعلامية

وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، اليوم، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني: "سأعلن عن جوائز لأكثر الشبكات الإعلامية فسادا يوم الإثنين، والتي تمنح لعدم النزاهة، والتقارير السيئة في فئات مختلفة، بدءا من الأخبار المزيفة، كونوا على الموعد!".
I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018
يذكر أن دونالد ترامب، يهاجم بانتظام وسائل الإعلام الكبرى الأمريكية سواء قنوات تلفزيون أو صحف على غرار "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" منددا بما يسميه "أخبارا كاذبة".
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