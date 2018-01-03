بالفيديو... أوكرانيا تكشف عن منظومتها الصاروخية الجديدة

© AFP 2017/ MANDEL NGAN / AFP أمريكا تقرر تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية "لحماية سيادتها"

ونشر الجيش الأوكراني أولى لقطات الاختبار على قناة " يوتيوب " التابعة لـ"مجمع الصناعات الوطنية".

وذكرت قناة "أوكرانيا 112"، أن النظام الصاروخي الجديد جاهز للاختبارات الميدانية الأولى.

ووفقا للقناة التلفزيونية، فأن منظومة الصواريخ "غروم-2" يجري تطويرها لتدمير الأهداف والمجموعات الثابتة من على مسافة من 50 إلى 280 كيلومترا. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ وحدة القتال من الصواريخ البالستية ذات المرحلة الواحدة 480 كيلوغراما.

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو عن نجاح اختبار نظام "أولخا" الصاروخي، الذي بحسب قوله يمثل قوة ردع للجيش الأوكراني لأي معتدي على بلاده.