بالفيديو... أوكرانيا تكشف عن منظومتها الصاروخية الجديدة

وذكرت قناة "أوكرانيا 112"، أن النظام الصاروخي الجديد جاهز للاختبارات الميدانية الأولى.
ووفقا للقناة التلفزيونية، فأن منظومة الصواريخ "غروم-2" يجري تطويرها لتدمير الأهداف والمجموعات الثابتة من على مسافة من 50 إلى 280 كيلومترا. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ وحدة القتال من الصواريخ البالستية ذات المرحلة الواحدة 480 كيلوغراما.
وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو عن نجاح اختبار نظام "أولخا" الصاروخي، الذي بحسب قوله يمثل قوة ردع للجيش الأوكراني لأي معتدي على بلاده.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)