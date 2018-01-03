ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم في بيرو إلى 48 قتيلا (فيديو+صور)

قضى 48 شخصا على الأقل، الثلاثاء، في بيرو جراء سقوط حافلة على متنها 57 شخصا من على ارتفاع يناهز 100 متر وتحطمها فوق شاطئ صخري بعدما اصطدمت بها شاحنة وقذفتها من أعلى طريق سريع شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني، إن حادث "سقوط الحافلة (…) اوقع 48 قتيلا على الأقل"، مشيرة إلى أن عمليات انتشال الجثث توقفت بسبب هبوط الليل ووصول المد البحري إلى مكان حطام الحافلة.

وكانت حصيلة سابقة أوردها قائد شرطة المرور الكولونيل دينو أسكودير وأفادت بمقتل 25 ثم ارتفعت إلى 36 شخصا.

Rescue efforts underway after bus plunges off deadly cliff in Peru



*GRAPHIC VIDEO* https://t.co/2LLgNBxG3L pic.twitter.com/tQf1plhEKJ — Ruptly (@Ruptly) January 3, 2018

وقال أسكودير للصحفيين بعد حوالى 6 ساعات على وقوع الكارثة إن الحادث وقع في الساعة 11,43 (16,43 ت غ) عند "منعطف الشيطان" الذي يرتفع حوالى 100 متر عن سطح المحيط الهادئ ويقع بالقرب من باسامايو على بعد حوالى 45 كلم شمال العاصمة ليما.

وكانت الحافلة متجهة إلى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو (وسط) وعلى متنها 55 راكبا وسائقان.

والحافلة الزرقاء التي تحولت كومة حديد استقرت رأسا على عقب فوق صخور البحر تتلاطم قسما منها الأمواج، في حين اضطر قسم من عناصر الإنقاذ من أجل الوصول إليها للصعود على متن مروحية انزلتهم إلى المكان بينما تعيّن على الباقين سلوك المنحدر الوعر مستعينين بحبال التسلق.

FATAL PLUNGE: Aerial footage shows the site of a deadly bus crash in Peru, with at least 30 passengers killed when the bus collided with a truck on a narrow highway and fell upside-down onto the beach below; a total of 57 passengers were onboard. https://t.co/v2tQAmWqMU pic.twitter.com/qwVAxibphS — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 3, 2018

وأعرب الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوتشينسكي عن حزنه لسقوط هذا العدد الكبير من القتلى في الحادث. وقال في تغريدة على تويتر "من المحزن للغاية بالنسبة إلينا كبلد أن نقاسي حادثا بمثل هذه الضخامة".

ويعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث من أخطر الطرقات في البلاد وهو مخصص لمرور الحافلات والشاحنات حصرا.

#BREAKING: At least 25 people were killed near #Peru's capital after bus carrying some 50 passengers collided into oncoming trailer truck and plummeted into gorge https://t.co/mJ0eT046vL pic.twitter.com/l6rc7mQhmS — China Xinhua News (@XHNews) January 2, 2018

ووفقا لـ"فرانس برس"، لقي أكثر من 2500 شخص مصرعهم في حوادث مرورية في البيرو في 2016 بحسب الاحصاءات الرسمية. أما حصيلة العام 2017 لحوادث المرور فلم تصدر بعد.