زعيم كوريا الشمالية يوعز ببدء محادثات فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية

وقال البيان، إن المحادثات تهدف إلى إقامة حوار رسمي حول إرسال وفد رياضي كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.
وجاءت هذه التصريحات، بعد يوم واحد من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، وذلك بعد خطاب كيم جونغ أون بداية السنة الجديدة، والذي أبدى فيها استعداده للتحدث مع سيئول.
وكانت سيول اقترحت على جارتها في الشمال بيونغ يانغ إجراء محادثات في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال وزير شؤون الوحدة الكوري الجنوبي تشو ميونغ غيون، إن دولته تقترح أن تكون المحادثات رفيعة المستوى. وأضاف يمكن عقد ذلك في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.
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