زعيم كوريا الشمالية يوعز ببدء محادثات فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالبدء في محادثات عبر قنوات خاصة، في "المنطقة المنزوعة بالسلاح" بانمنجوم عند الحدود بين البلدين.

© REUTERS/ HANDOUT كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى محادثات رفيعة المستوى في 9 يناير المقبل

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد أعلن التلفزيون الكوري الشمالي، أن زعيم البلاد أصدر أمرا بإعادة فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية بداية من الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي، لإجراء محادثات.

وقال البيان، إن المحادثات تهدف إلى إقامة حوار رسمي حول إرسال وفد رياضي كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وجاءت هذه التصريحات، بعد يوم واحد من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، وذلك بعد خطاب كيم جونغ أون بداية السنة الجديدة، والذي أبدى فيها استعداده للتحدث مع سيئول.

وكانت سيول اقترحت على جارتها في الشمال بيونغ يانغ إجراء محادثات في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال وزير شؤون الوحدة الكوري الجنوبي تشو ميونغ غيون، إن دولته تقترح أن تكون المحادثات رفيعة المستوى. وأضاف يمكن عقد ذلك في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.