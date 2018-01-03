وفاة طبيبة صينية بعد 18 ساعة عمل متواصلة دون انقطاع

توفيت طبيبة صينية أثناء مواصلتها العمل لمدة 18 ساعة، فلم يتحمل دماغها الإرهاق، وقضت نحبها بالسكتة الدماغية بعد عمل متواصل طوال الليل ونصف النهار.

© AP Photo/ وفاة أميرة سعودية

سبوتنيك . ووفقا لصحيفة Asia one البريطانية، انهارت الطبيبة "تشاو بيانكسيانغ"، البالغة من العمر 43 عامًا، من مقاطعة شانشي، أثناء تفقدها أحد مرضاها ظهر يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حبث تم نقلها فورا إلى قسم الطوارئ.

وتم إنعاش المرأة على الفور، ولكنها توفيت في اليوم التالي. وأظهرت نتائج تشريح الجثة أن بيانكسيانغ توفيت بسبب نزيف تحت العنكبوتية وهي واحدة من أشكال الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.

وقال أحد زملاء الطبيبة أن بيانكسيانغ كانت نائبا لرئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي في المستشفى، وكانت "مدمنة على العمل" وواحدة من أفضل المتخصصين في مجال عملها.