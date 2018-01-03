شركة تلغي رحلة طيران.. والسبب؟

أمرت شركة Alaska Airlines بإلغاء رحلة طيران متوجهة من كاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند بسبب العثور على فئران على متن الطائرة.

وذكرت وكالة أنباء CBS الأمريكية أن الطائرة كانت تستعد للاقلاع من مطار أوكلاند الدولي إلى مطار بورتلاند عندما ركض الفئران داخل الطائرة. ولم يتمكن المضيفون من الامسكاك بالقوارض، لذلك تم إلغاء الرحلة.

وقال متحدث باسم الشركة: "إن الطائرة غير مخدمة حاليا، وسوف تعود الى العمل بمجرد إبادة جميع الفئران ".

ووفقا له، سيتم فحص الطائرة للتأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن تلك القوارض.

وقامت الشركة بتأمين تذاكر جديدة للركاب لرحلة أخرى متوجهة إلى بورتلاند.