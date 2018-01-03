مظاهرات إيرانية مؤيدة للحكومة تتجمع في الساحات العامة

احتشد الآلاف صباح اليوم الأربعاء في الساحات العامة لعدد من المدن الإيرانية، لدعم الحكومة في إيران، والتنديد بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أسبوع للاعتراض على الأوضاع الاقتصادية.