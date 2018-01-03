تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمي بنك آسيا

© AP Photo/ Kayhan Ozer تركيا 2017...عام التغييرات في تركيا والسلطة المطلقة لأردوغان وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية إن السلطات أصدرت أوامر اعتقال بحق 68 من مساهمي بنك آسيا في عملية تستهدف شبكة رجل الدين والمعارض فتح الله كولن.





وتتهم أنقرة كولن بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016.





وأوضحت القناة بإن العملية تتركز في اسطنبول ويجري تنفيذها في تسعة أقاليم.





وكانت تركيا صادرت عام 2015 بنك آسيا، الذي أسسه بعض أتباع كولن، في إطار عمليات ضد شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.