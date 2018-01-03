أردوغان في اتصال هاتفي مع روحاني: نأمل أن تنتهي الاحتجاجات خلال أيام

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، 3 يناير/كانون الثاني، عن أمله في إنهاء الاحتجاجات في إيران خلال أيام.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi, File ولايتي: الفتن لن تستمر ونفوذ إيران سيتعزز في المنطقة

وبحسب التلفزيون التركي، فقد أكد أردوغان إيلاء بلاده أهمية كبيرة للمحافظة على الاستقرار والسلام في إيران، قائلاً إن "بلاده تولى أهمية كبيرة للمحافظة على السلام والاستقرار الاجتماعي لإيران".

واحتشد الآلاف، صباح اليوم الأربعاء، في الساحات العامة لعدد من المدن الإيرانية، لدعم الحكومة في إيران، والتنديد بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أسبوع للاعتراض على الأوضاع الاقتصادية.

وتشهد عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.