جاويش أوغلو: نتنياهو وترامب يدعمان الاحتجاجات في إيران

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعمان الاحتجاجات في إيران، مشدداً على أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤون طهران.

أنطاكيا-سبوتنيك. وقال أوغلو، في تصريحات نقلتها قناة "إن تي في" التركية، اليوم الأربعاء، 3 يناير/كانون الثاني، إن "نتنياهو وترامب يدعمان الاحتجاجات في إيران"، متابعا "نحن ضد التدخل الخارجي في إيران".

وحول الأوضاع في سوريا، قال أوغلو "سنكثف اجتماعاتنا مع الولايات المتحدة خلال العام الجاري"، موضحا أن العمليات العسكرية التركية في سوريا "لن تقتصر على عفرين".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله في إنهاء الاحتجاجات في إيران خلال أيام.

واحتشد الآلاف، صباح اليوم، في الساحات العامة لعدد من المدن الإيرانية، لدعم الحكومة في إيران، والتنديد بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أسبوع للاعتراض على الأوضاع الاقتصادية.

وتشهد عدة مدن إيرانية لليوم السابع على التوالي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.