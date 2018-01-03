لأول مرة وعلى وقع الاحتجاجات في إيران... الدولار يرتفع قياسيا أمام التومان

سجل سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الاربعاء، ارتفاعا وصفه مراقبون بـ "القياسي" بحسب الأسعار المنشورة في محال الصرافة في العاصمة طهران.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA صحيفة تكشف عن دخول عامل جديد إلى خط الأزمة في إيران

طهران — سبوتنيك . وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه بحسب السعر المتداول فقد بلغ سعر الدولار، 4355 تومان للدولار الواحد بينما لم يتجاوز 4200 قبل اندلاع الاحتجاجات التي اجتاحت المدن الإيرانية قبل أسبوع جراء تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

ووصفت وسائل إعلام إيرانية الذين يقفون وراء هذا الارتفاع بـ "مثيري الشغب في سوق العملات" على غرار الوصف الذي أطلقته الحكومة على المتظاهرين.

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.

ونشرت وكالات إيرانية مشاهد لمتظاهرين هاجموا فيها ممتلكات عامة من بينها بنوك.

وتأتي هذه التظاهرات بالتزامن مع ذكرى إخماد تظاهرات وقعت في 2009، احتجاجا على فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، حيث شكك المتظاهرون في نزاهة تلك الانتخابات التي خسرها المرشح الإصلاحي حسين مير موسوي.

وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات، حتى الآن، 20 قتيلاً، فيما ألقت السلطات الإيرانية القبض على 450 من مثيري الشغب. حسبما أكد مصدر بوزارة الداخلية الإيرانية في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" أمس.