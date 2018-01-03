أوغلو : علاقتنا مع روسيا تحسنت تماما وهناك خطوات ينبغي اتخاذها حول التأشيرات

أشاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بتحسن العلاقات مع روسيا، مؤكدا أن هناك خطوات يجب اتخاذها بشأن التأشيرات.

© AFP 2017/ ADEM ALTAN جاويش أوغلو: نتنياهو وترامب يدعمان الاحتجاجات في إيران

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أوغلو في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية، اليوم الأربعاء:"علاقتنا مع روسيا تحسنت تماما، وهناك خطوات ينبغي اتخاذها بشأن التأشيرات".

وأضاف الوزير: "بودنا الحصول على منظومات الدفاع الجوي من حلفائنا".

وتابع قائلا:"روسيا باتت أقرب إلينا من السابق بشأن حزب الاتحاد الديمقراطي"، لافتا إلى أن روسيا وأميركا تتنافسان بشأن استخدام وحدات حماية الشعب الكردية.