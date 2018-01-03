الاستخبارات الأفغانية تفكك خلية تابعة لداعش كانت تخطط لارتكاب هجوم في كابول

أعلنت وكالة الاستخبارات الأفغانية عن تفكيك خلية كبيرة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وإلقاء القبض على 13 إرهابياً بينهم عدد من الأجانب بأحد أحياء العاصمة كابول.

© AFP 2017/ FETHI BELAID "الداخلية" التونسية تعلن تفكيك خلية داعشية تضم 5 فتيات كابول — سبوتنيك . وأشار بيان صحافي صادر عن الوكالة نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، إلى أن "المجموعة كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضخمة في كابول، وكانت تقوم بدور محوري في توفير تسهيلات للإرهابيين وتحركات الانتحاريين داخل العاصمة".





كما أكدت الاستخبارات الأفغانية أن عناصر الخلية "كانت لديهم صلات داخل وخارج أفغانستان"، لافتة إلى أن من بين المعتقلين عناصر يحملون جنسيات أجنبية، لكنها لم تكشف عن هوياتهم.





وتعاني أفغانستان من حالة من عدم الاستقرار السياسي، والاجتماعي، والأمني بعد تصاعد عمليات الجماعات المسلحة، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم داعش.





وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.