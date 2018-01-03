العداء في العلن فقط...إيران تكشف ما طلبه ترامب "سرا" من روحاني

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "إيران لن تتراجع خطوة عن استراتيجيتها الداعمة للشعوب في المنطقة".

وأضاف شمخاني، في مقابلة مع برنامج "حوار الساعة" على قناة الميادين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة، والتفاوض حول بعض المواضيع، "لكن إيران رفضت اللقاء.. ترامب يعلن شيئًا ضد إيران ويطلب في الوقت ذاته التفاوض معها بالسر".

وقال شمخاني إن واشنطن أنفقت أكثر من ترليوني دولار على خسائرها في الشرق الأوسط، وأن ترامب "نهب 400 مليار دولار من المنطقة لحل مشاكله الاقتصادية الداخلية"، مشددًا على وجود نقاط ضعف في أمريكا.

واعتبر شمخاني أن أعداء إيران يريدون عزلها "كي لا تتحول إلى نموذج لشعوب المنطقة في الاعتماد على قدراتها الذاتية"، وأن هذا العداء يهدف إلى استسلام المقاومة في المنطقة، مؤكداً أن إيران ستستمر في دفاعها عن الشعبين الفلسطيني واللبناني، كذلك سوريا والعراق.

وعن قرار الاعتراف القدس "عاصمة لإسرائيل"، اعتبر شمخاني أن هذا القرار "فضح العلاقات السرية والعلنية لبعض البلدان العربية مع الكيان الإسرائيلي"، وأنه أدى إلى إدراك شعوب المنطقة بأن التفاوض لن يؤدي إلا إلى تدمير القضية الفلسطينية".