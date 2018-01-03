قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا وإسرائيل والسعودية أمروا "داعش" بتخريب بلادنا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني، إن "فتنة 2017" قد فشلت، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضي.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi, File ولايتي: الفتن لن تستمر ونفوذ إيران سيتعزز في المنطقة

وذكر محمد علي جعفري "أعلن فشل فتنة 2017. فإن استعداد إيران الأمني هزم الأعداء لأننا لو كنا نعيش ظروف مصر وتونس وليبيا لكانت الخسائر لا تعوض".

وتابع قائد الحرس الثوري "أمريكا وإسرائيل والسعودية أمروا داعش بدخول الأراضي الإيرانية، وبعض عناصره دخل إيران كي يقوم بأعمال تخريبية وتفجيرية".

كما أكد الجعفري أن الحرس الثوري مستعد "لمساعدة الحكومة ضمن خطة عمل الاقتصاد المقاوم حتى نعبر الأزمة".

وأضاف جعفري "عدد المتظاهرين كان قليلا ولم يتجاوز في كل إيران وفي ذروة الاحتجاجات 15 ألف متظاهر".